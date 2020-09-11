Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 2

2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta 'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz