Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3

11.03.2021 15:46
Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30'uncu ve son hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor'u deplasmanda 25-17, 25-16 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve normal sezonu galibiyetle noktaladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30'uncu ve son hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor'u deplasmanda 25-17, 25-16 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve normal sezonu galibiyetle noktaladı. Ligde oynadığı 30 maçta 29 galibiyet alan sarı siyahlı ekip, 87 puanla normal sezonu lider tamamladı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin son iki sezonunda oynadığı 52 karşılaşmada 50 galibiyet aldı.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Çan Gençlik Kale Spor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 25-17, 25-16 ve 25-10'luk setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, normal sezonu 87 puanla zirvede tamamladı.

Çanakkale'deki Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı-siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-9'luk üstünlükle girdi. Hücum ve bloktaki etkisini artıran VakıfBank, ilk seti 25-17'lik skorla üstün tamamladı. İkinci sete etkili bir başlangıç yapan lider, 2'nci teknik molaya 12-7 önde girdi. Molanın ardından oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-16'lık skorla kazandı. Son sette teknik molaya 12-4'lük skorla önde giren VakıfBank, seti 25-10, maçı da 3-0 kazandı. Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 29 galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, normal sezonda 86 set kazanırken, rakiplerine sadece 8 set alma imkanı tanıdı. Ayrıca VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin son iki sezonunda oynadığı 52 karşılaşmada 50 galibiyet aldı.

Çan Gençlik: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Spor Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyipcan Kayışoğlu

Çan Gençlik: Braga 7, Souza 3, Nur Sena 5, Dilan 6, Simay Gazi 1, Dilara (L), Hande Naz 3, Nil Sahra, İclal, Miray, Simay Merdin, Ceylan

VakıfBank: Cansu 6, Tuğba 11, Melis 6, Gabi 11, Haak 14, Ayça (L), Kübra, Eda 3, Meliha 3, Michelle, Gözde, Milena 10

Setler: 17-25, 16-25, 10-25

Süre: 68 dakika (22, 26, 20)

(İHA)

Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3
Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3
Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3

Dünya Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kale Spor: 0 - VakıfBank: 3 - Son Dakika Spor


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