Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor: 0 Eczacıbaşı VitrA: 3

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var