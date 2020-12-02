Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 2 Nilüfer Belediyespor: 3

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı