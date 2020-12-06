Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 PTT: 0 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 PTT: 0

06.12.2020 00:58
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 PTT: 0, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi 21. haftasında PTT ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Ankara deplasmanında 3-0 galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 21. haftasında PTT ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Ankara deplasmanında 3-0 galip ayrıldı.

İlk sette genç smaçör Saliha Şahin ve Jordan Thompson'ın etkili oyunuyla teknik molaya 12-8 önde giren konuk ekip, libero Simge Aköz'ün defanstaki katkılarıyla seti önde götürdü. Çekişmeli geçen set sonunda, ilk seti kazanan taraf 26-24'lük skorla turuncu-beyazlılar oldu.

İkinci sette de teknik molaya 12-7 önde giren Eczacıbaşı VitrA, ev sahibi farkı kapatsa da dengeli bir oyunla seti 25-23 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Bu sette de etkili bir oyun sergileyen Saliha, 8 sayı elde etti.

Üçüncü sette, Jordan Thompson'ın sonlandırdığı çekişmeli ralliden galip gelerek 3-1 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, karşılıklı sayılarla geçen sette de üstünlüğünü koruyarak seti 25-15 kazandı ve böylelikle Ankara deplasmanında üç puanı kaptı.

Geçirdiği korona virüs tedavi süreci sonrası bu hafta ikinci maçına çıkan Saliha Şahin, PTT karşısında 18 sayı elde ederek takımına önemli bir katkı sağladı. Bugün pasör çaprazı olarak sahada yer alan Jordan Thompson 13 sayıyla oynarken, milli smaçör Hande Baladın 12 sayı elde etti.

Turuncu-beyazlı oyuncular, maç öncesi seremoniye "Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıkarak 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne dikkat çekti.

Takımda görülen korona virüs vakaları sonrası bu hafta lig temposuna dönen Eczacıbaşı VitrA, 8-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. Tur karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürecek.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

PTT: Su, Dimitrova, Eve, Vuchkova, Cansu, Mislina, Simay (L), Merve, Dilşad, Ceyda, Suna.

Eczacıbaşı VitrA: Saliha, Beyza, Elif, Hande, Ogbogu, Thompson, Simge (L), Fatma, Yasemin.

Setler: 0-3 (24-26, 23-25, 15-25)

Süre: 82 dakika (29, 30, 23) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, oyunlar, Ankara, PTT, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 PTT: 0 - Son Dakika Spor


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