Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0

17.10.2020 20:54
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek ligdeki üst üste yedinci galibiyetini elde etti. İki takımın kontrollü başladığı birinci sette dengeyi, kaptan Boskovic'in etkili hücumları bozdu ve Eczacıbaşı VitrA seti 25-19 kazandı. Sırp pasör Mirkovic ile Amerikalı smaçör Thompson'ın etkili oyunlarıyla başlayan ikinci sette de ev sahibi, rakibine şans tanımazken, set 25-17 sonlandı. Son sette etkili oyununu sürdüren turuncu-beyazlılar, 25-13 kazanarak skoru 3-0'a getirdi ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla oynayan kaptan Tijana Boskovic oldu.

Eczacıbaşı VitrA - THY: 3-0

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili.

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Fatma.

THY: Santana, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Carlini, Berin (L), Ada, Merve, Nursevil, Özgenur, Polen.

Setler: 3-0 (25-19, 25-17, 25-13)

Süre: 88 dakika (28,28,26)

(İHA)

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - THY: 0 - Son Dakika Spor

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