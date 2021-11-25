Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, turnuva şampiyonuyla karşılaştı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Eskil Kaymakamlığı tarafından organize edilen voleybol turnuvası şampiyonuyla voleybol maçı yaptı.

Eskil Kaymakamlığınca pandeminin etkilerinden kurtulmak ve sosyal etkinliği artırmak adına düzenlenen 13 takımın katıldığı turnuvada şampiyon, Böget Şehit İbrahin Er Okul takımı oldu.

Eskil Kapalı Spor Salonunda turnuva şampiyonu Böget Şehit İbrahin Er Okul takımıyla Kuzeyboru, gösteri maçı yaptı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar için sosyal bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Turnuva sürecinde katılımın yoğun olduğunu belirten Coşkun, "Vatandaşlarımızın ilgisi alakası bizleri ayrıca memnun etti. Şampiyon ve turnuvaya katılan takımları tebrik ediyorum. Turnuvamızı taçlandırmak maksadıyla, şehrimizi Sultanlar Ligi'nde temsil eden Kuzeyboru ile gösteri maçı düzenledik. Kuzeyboru başkanını, yönetimini ve oyuncularına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kuzeyboru İdari Menajeri Ayşenur Batur ise böylesine güzel bir organizasyona davet edildikleri için teşekkür etti.

Müsabakanın çok çekişmeli geçtiğini anlatan Batur, "Bizde Aksaray'daki maçlarımıza Eskil halkını davet ediyoruz. Elimizden geldiği kadar böyle organizasyonlara katılım sağlıyoruz. Kuzeyboru Aksaray'ı en üst ligde tanıtan tek takım." ifadesini kullandı.

Kuzeyboru oyuncusu Işıl Öz de böylesine güzel bir atmosfer karşısında etkilendikleri ifade etti.

Taraftarın voleybola bu kadar ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu anlatan Öz, emeği geçen her kese teşekkür etti.

Kuzeyboru takımı maçın ardından Kaymakam Coşkun'u ve Belediye Başkanı Necati Belgemen'i ziyaret etti.