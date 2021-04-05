Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3

05.04.2021 16:52
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final etabının ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek seride durumu eşitledi.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final etabının ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Serinin final maçı çarşamba günü oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Fenerbahçe Opet ile deplasmanda karşı karşıya gelen Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu eşitlemeyi başardı. Karşılaşmanın birinci setine Fenerbahçe iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA, Simge Aköz'ün etkili defansıyla seti 25-23 kazandı. İkinci sette ise Fenerbahçe, teknik mola sonrasında farkı açarak skoru 25-20'yi getirerek seriyi 1-1 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, üçüncü seti de 25-19 kazanan taraf olurken, dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, 22-18 geriden gelip skoru 25-23 yaptı ve setlere eşitlik getirdi. Tie-break seti oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 19-17 kazanarak mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 33 sayı bulan Boskovic oldu. Yarı finalin üçüncü ve son karşılaşması 7 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek'te oynanacak.

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut.

Fenerbahçe Opet: Kelsey, Dicle Nur, Vargas, Mihajlovic, Eda, Naz, Melis (L), Busa, Bahar, Cansu, Aylin.

Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Saliha, Mirkovic, Fatma.

Setler: 2-3 (23-25, 25-20, 25-19, 23-25, 17-29)

Süre: 138 dakika (29, 27, 26, 30, 26) - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Fenerbahçe, Play Off, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 2 Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika


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