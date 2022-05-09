Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi - Son Dakika
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Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi

09.05.2022 21:59
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi.

Sultanlar Ligi Play-off Final etabı 4. maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı konuk etti. Fenerbahçe ilk 2 seti alarak, final serisinin 4. maçında setlerde 2-0 öne geçti. 3. ve 4. setleri alan VakıfBank maçı final setine taşıdı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı VakıfBank 16-14 alarak maçı da 3-2 kazandı. Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İki takım serinin beşinci maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin beşinci maçı 12 Mayıs Perşembe oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar 8, Naz Aydemir Akyol 2, Fodorovtseva 22, Popovic 5, Vargas 32, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Cansu Çetin

Başantrenör: Zoran Terzic

VakıfBank: Cansu Özbay 2, Gabi 16, Zehra Güneş 13, Haak 21, Bartsch-Hackley 5, Kübra Akman 4, Ayça Aykac (L), Ogbogu 3, Aylin Acar (L), Tuğba Şenoğlu 13

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 14-25, 14-16

Süre: 27, 23, 26, 21, 22

(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)

Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi - Son Dakika


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