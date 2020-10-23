Sultanlar Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu.
Galatasaray: Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Ryhkliuk, Güldeniz, Gizem (L), Beren, İlkin, Derya, Elifsu, Nilay.
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Fatma, Mirkovic, Yasemin.
Setler: 3-2 (22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11)
Süre: 150 dakika (32,30,39,30,19)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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