Sultanlar Ligi'nde 13'üncü Hafta Tamamlandı

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
VakıfBank deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı
VitrA evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yendi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Karayolları - Vakıfbank
: 0-3 (17-25, 21-25, 25-27) Çanakkale
Belediyesi - Galatasaray
HDI Sigorta
: 0-3 (7-25, 11-25, 16-25)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Halkbank: 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24) Türk Hava Yolları
- Aydın
Büyükşehir Belediyesi: 3-1 (27-29, 25-20, 25-13, 29-27) Eczacıbaşı Vitra
- Nilüfer Belediyesi: 3-1 (22-25, 25-18, 25-15, 25-23)