Sultanlar Ligi'nde 15'inci Hafta Sona Erdi

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta, bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde: Galatasaray
HDI Sigorta
- VakıfBank: 0-3 (21-25, 12-25, 20-25) Aydın
B.Şehir Bld. - Beşiktaş
: 1-3 (25-22, 22-25, 15-25, 18-25)
Halkbank - Çanakkale
Bld.: 1-3 (21-25, 25-17, 21-25, 19-25)
Kameroğlu Beylikdüzü
Vol. İht. - Türk Hava Yolları
: 3-0 (25-18, 25-21, 32-30) Nilüfer
Bld. - Karayolları: 3-2 (25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12) Fenerbahçe Opet
- Eczacıbaşı
VitrA: 0-3 (22-25, 29-31, 23-25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmaları, 30 Ocak Çarşamba
günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.