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Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı - Son Dakika

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı

28.01.2022 13:13
Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld karşılaşmasıyla başlayacak. PTT - Kuzeyboru ile VakıfBank - Karayolları müsabakaları, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haftanın programı şu şekilde:

Yarın

14.00 Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.

30 Ocak Pazar

14.30 Galatasaray HDI Sigorta - Yeşilyurt

15.00 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.

16.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe

18.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

(İHA)

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Sigorta, Aydın, Pazar, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı - Son Dakika


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