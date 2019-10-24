Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Yeşilyurt ile VakıfBank karşılaşacak. Ligde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Eczacıbaşı VitrA ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

YARIN

13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet

26 EKİM CUMARTESİ

15.00 PTT - Nilüfer Bld.

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları

16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş

17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Vol. İht.

(İHA)