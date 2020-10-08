Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Ligde 8. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın
15.00 Nilüfer Bld. - Çan Gençlik Kalespor (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları (Eczacıbaşı)
10 Ekim Cumartesi
13.00 Beylikdüzü Vol. İht. - VakıfBank (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
15.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
17.00 Kuzeyboru - İlbank (Aksaray)
17.00 Sarıyer Bld. - PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
20.00 Fenerbahçe Opet - Aydın B.Şehir Bld. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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