Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

05.05.2022 11:43
Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda heyecan devam ediyor. Serinin 3. karşılaşması yarın saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor
Sultanlar Ligi'nde final heyecanı devam ediyor

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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