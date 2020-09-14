Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı - Son Dakika

Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

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