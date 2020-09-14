Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT
15.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA
15.00 Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor
17.30 VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor
18.00 Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Belediyespor
19.00 İlbank - Karayolları
16 EYLÜL ÇARŞAMBA
17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları
( Mürselin Kılıç/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı - Son Dakika