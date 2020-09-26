Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Bld.: Buse Ünal, Fulden, Yasemin, Johnson, Wilhite, Maglio, Buse Kayacan (L), Aslı, Merve Nezir, Merve Tanıl
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Saliha, Fatma
Setler: 0-3 (17-25, 17-25, 17-25)
Süre: 71 dakika (26,23,22)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 22:35 - Kaynak: İHA
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