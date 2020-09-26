Eczacıbaşı VitrA set vermedi - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA set vermedi, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Bld.: Buse Ünal, Fulden, Yasemin, Johnson, Wilhite, Maglio, Buse Kayacan (L), Aslı, Merve Nezir, Merve Tanıl

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Saliha, Fatma

Setler: 0-3 (17-25, 17-25, 17-25)

Süre: 71 dakika (26,23,22)

(İHA)

Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 22:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA set vermedi - Son Dakika Spor

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