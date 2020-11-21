Sultanlar Ligi: VakıfBank: 2 - Türk Hava Yolları: 3

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları'yla karşılaştı. Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup olan VakıfBank, bu sezon ilk kez yenilgi aldı ve 15 maçlık serisi de sona erdi.

Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yendi. Sezon başından beri yenilmeyen VakıfBank'ın 15 maçlık serisi sona erdi. Sarı-siyahlılar, ligin 19. haftasında 29 Kasım Pazar günü Galatasaray HDI Sigorta'yla deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan VakıfBank oyuncusu Tuğba Şenoğlu, "Uzun süredir devam eden serimizin bozulmasına üzüldük ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tekrardan yeni bir seri oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de şampiyonluk istiyoruz" dedi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

VakıfBank: Gabi 16, Kübra 12, Cansu 1, Michelle 18, Melis 5, Haak 31, Ayça (L), Maja 1, Gözde 2, Meliha

THY: Şeyma 4, Büşra 4, Carlini 3, Lynn 24, Aslı 13, Polen 4, Berin (L), Ebrar 28, Ada, Nursevil, Özge 1

Setler: 25-22, 27-29, 25-18, 20-25, 13-15

Süre: 137 dakika (29', 36', 25', 28', 19')

(İHA)