Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika

Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0

24.10.2020 21:48
Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA'yla deplasmanda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Ayça (L), Michelle, Gözde, Cansu

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar, Ceren

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 83 dakika (27', 27', 29') - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0
Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0
Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0
Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Salı, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika Spor

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