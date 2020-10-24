Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 Fenerbahçe Opet: 0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı.

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu