Sultanlar Pema Koleji Ağırlıyor
26 dakika önce
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 13. haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçını kazanarak hata yapmak istemiyor.
Kayseri OSB
Teknik Koleji Atletikspor ligin 13. haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçını kazanarak hata yapmak istemiyor. Türkiye
Bayanlar Voleybol 2. Lig 5.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor, yarın sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligin 12. haftasında geçtiğimiz hafta oynadığı kritik karşılaşmada rakibi Kuzeyboruspor'a mağlup olarak hem liderliği kaptıran hem de ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğu Kayseri'ye getirmek istiyor. Pema Koleji maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Mavi-Siyahlılarda keyifler ve moraller yerinde. OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Pema Koleji arasındaki müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Mavi-Siyahlılar bu zorlu maçta en büyük destekçisi ise taraftarı olacak.
Kalan maçlarını tamamını kazanarak tarih yazmak isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor her maçını final olarak görüyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:07 Kaynak: İHA
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