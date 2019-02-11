Son Dakika Haberleri: Sultanlar Rahat Kazandı

Sultanlar Rahat Kazandı

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı sahasında oynadığı maçta Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Sultanlar Rahat Kazandı, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı sahasında oynadığı maçta Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar ilk seti 25-12, ikinci setti 25-8 ve üçüncü seti 25-13 alarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Seyhan Belediyespor karşısında aldığı rahat galibiyetle yeniden liderliğe yükseldi. Kuzeyboru'nun bu haftayı BAY geçmesi nedeniyle yeniden liderlik koltuğuna yerleşen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde kalan son haftada en yakın rakibi olan Kuzeyboru'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Mavi-Siyahlılar ligin 21.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son maçında ise deplasmanda Adana DSİ ile karşı karşıya gelecek ve sezonu tamamlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

Seyhan Belediyespor, Adana, OSB, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü 2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor

300 Bin Liralık Otomobilinin Anahtarını Kaybetti, Bulana 15 Euro Verdi Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanlar Rahat Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]