'Sultanlar şehri' Edirne turistlerin gözdesi oldu

"Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'yi 2019 yılında çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken Osmanlı payitahtı Edirne kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle ilgi çekiyor.



Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler, Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında yer alıyor.



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentin Türkiye ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.



Edirne'nin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın buluşma noktasında olduğunu, bu kapsamda da yerli yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Bacıoğlu, "Komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tarihi kentimiz cazip bir turistik destinasyon olmasından dolayı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Gerek gastronomisi gerek el sanatları gerekse Osmanlı İmparatorluğu ve Roma döneminden kalan eserlere turistler ilgi gösteriyor." diye konuştu.



Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarından geçen çok sayıda yabancı turistin Edirne'ye geldiğini ifade eden Bacıoğlu, şöyle devam etti:



"Şehrimize gelen turist sayısı gittikçe artıyor. Geçen yıl sınır kapılarımızdan 5 milyonun üzerinde kişi Edirne'ye giriş yaptı. Kentimiz özellikle son iki yılda iç turizme yönelik etkinliklerle tüm dünyadan gelen turistlerin uğrak noktası oldu. 2015 yılında şehrimize Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tur otobüsü 200 iken 2019 yılında bu sayı 22 binlere ulaştı. 2018 yılında da 12 bin tur otobüsü geldi. Turistlerin bir kısmının alışveriş odaklı kentimize geldiğini söylemek mümkün."



İstanbul merkezli tur acenteleri aracılığıyla Uzak Doğu ülkelerinden de turistlerin kenti ziyaret ettiğini anlatan Bacıoğlu, Uzak Doğulu turistlerin tarihi eserlere ilgi gösterdiğini dile getirdi.



"10 ayda 920 bin Bulgar turist"



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da kenti Türkiye ve dünyada birçok platformda tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.



Sınır şehri olması dolayısıyla Edirne'ye Bulgaristan'dan çok sayıda turist geldiğini aktaran Zıpkınkurt, "10 ayda 920 bin Bulgar turist ağırladık. Bu kapsamda da sınır kapılarımızdaki stantlarda kentimizi tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.



Zıpkınkurt, mart ayında düzenlenecek "3. İstanbul Global Gastroekonomi Zirvesi"nde temanın Trakya ve Edirne lezzetleri olduğunu, tarih ve turizm tanıtımının yanı sıra gastronomi alanında da kenti dünyaya tanıtacaklarını sözlerine ekledi.