Sultanlar Yolu"Nu Adımladılar

Edirne
Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman
'ın Viyana
kuşatması sırasında kullandığı güzergah olan ve son yılların ilgi çeken yürüyüş rotası haline gelen "Sultanlar Yolu"nun Edirne sınırları içinde kalan bir bölümünde doğa yürüyüşü düzenledi.
Tarihi bir özelliğe sahip olan rota boyunca 30 doğasever 19 kilometre boyunca doğayla iç içe zaman geçirdi.
EDOSK Başkanı Orkun Akman, yaptığı açıklamada, "Sultanlar Yolu"nun tarih ve doğayı bir arada doğaseverlere sunduğunu söyledi.
"Sultanlar Yolu"nun yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle yürüdüğü ve bisiklet turu yaptığı bir rota haline geldiğini ifade eden Akman, şunları kaydetti:
"EDOSK olarak hem bisiklet hem de doğa yürüyüşü gurubumuzla tematik özelliği olan "Sultanlar Yolu"nda etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle 2019 yılı bahar döneminin ilk etkinliğini yapmış olduk. Bu rota tarihi özelliğiyle çok önemli bir özelliği var. Hollanda
'da yaşayan aktivist, EDOSK gönüllüsü Sedat Çakır
tarafından tasarlanan ve Kanuni Sultan Süleyman
'ın Viyana seferi sırasında izlediği, İstanbul
'dan başlayıp Viyana'ya kadar uzanan "Sultanlar Yolu"nun Edirne il sınırları içerisinde yer alan güzergahınn bir bölümünü kat ettik. 30 doğasever ile Sarayakpınar Köyü'nden başlayıp Avarız Köyü'nde sona erdirdiğimiz etkinlik boyunca tematik bir özelliğe sahip olan ve işaretlemesinde EDOSK üyelerinin de katkısı olan Sultanlar Yolu'nu adımlamanın yanı sıra Edirne'nin fethinde önemli bir dönüm noktası olan Sırp Sındığı savaş alanının bir bölümünü de yürüdük. Tunca Nehri
'nin kıyı şeridini de kapsayan etkinliğimizde Eğribük'ü de tepeden izleme fırsatı bulduk. Kulüp olarak spor dolu, doğayla içi içe etkinliklerimiz devam edecek."
Sultanlar Yolu
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında kullandığı güzergah, son yılların ilgi çeken yürüyüş rotaları arasına girdi. Avusturya
'nın başkenti Viyana'dan başlayan 2 bin 100 kilometrelik Sultanlar Yolu rotası, İstanbul'da bitiyor.
Sultanlar Yolu, 2010 yılında Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır'ın işaretlemeleriyle aktif hale geldi. 390 kilometrelik Edirne, Kırklareli
ve İstanbul işaretlemesine Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği de katkı sağladı.