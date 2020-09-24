Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu - Son Dakika

Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu

Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu Edirne'de, kano sporcuları Osmanlı Dönemi'nde sultanların da izlediği günbatımı rotasında, Meriç Nehri üzerinde kürek çekti.

Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu

EDİRNE - Edirne'de, kano sporcuları Osmanlı Dönemi'nde sultanların da izlediği günbatımı rotasında, Meriç Nehri üzerinde kürek çekti.

Meriç Nehri üzerinde günbatımının su üzerinde oluşturduğu muhteşem güzelliği ile Osmanlı Dönemi'nde dahi sultanları kendine hayran bırakan rotada, Edirneli kano sporcuları kürek çekti.

'Sultanların şehri, şehirlerin sultanı' olarak anılan Edirne'de, hem kentin güzelliklerinin hem de kano sporunun tanıtılması için de bu etkinliği bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkanı Av. Fatih Altun, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı kurallara özellikle ve önemle uyulduğunu hatırlattı.

"Tarihi aktarmak, yaşatmak istedik"

Altun, etkinlik öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Osmanlı padişahlarının özellikle kayıkla yaptığı, bir bakıma sandal keyfi diyebileceğimiz turları düzenleyerek, günbatımını yaşadıkları ve izledikleri, biraz da belki de o yönetim stresini attıkları yer olarak burayı tercih ediyorlarmış. Biz de onun için hem o geleneği sürdürmek hem de tarihten böyle bir bilgiyi aktarmak, yaşatmak istedik. Hem de şehrimizin turizmine katkı sağlamak aynı zamanda kano sporuna farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Pandemi sebebi ile bu sene bir defa yapacağımız bu etkinliği önümüzdeki senelerde daha fazla sayıda tekrarlamayı düşünüyoruz" dedi.

EDOSK üyesi 10 kano sporcusu, Pazarkule Sınır Kapısı yakınında bulunan Arda Bölüğü yakınlarından Meriç Nehri'ne inerek, kanoları ile kürek çekmeye başladı. Sporcular, sultanların izlediği günbatımı rotasında, nehirde kano yapmanın keyfini yaşadılar.

Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu

Meriç Nehri, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanların 'günbatımı' rotasında kano turu - Son Dakika

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