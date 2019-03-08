Sultanların Rakibi Vakıfbank

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta normal sezonu lider olarak tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, yarı final ilk maçında yarın Adana'da sahaya çıkıyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta normal sezonu lider olarak tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, yarı final ilk maçında yarın Adana'da sahaya çıkıyor.



Yarı Final D Grubunda mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yarın Adana Yüreğir Spor Salonunda saat 18.30'da Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Zor bir karşılaşmaya çıkacak olan Mavi-Siyahlılar hazırlıklarını antrenörler Harun-Seher Şahin yönetiminde tamamlayacak maç saatini beklemeye başladı.



Normal sezon ortaya koyduğu başarılı performansı yarı final ilk maçında da sergilemek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Tam kadro olarak Adana'da bulunan Mavi-Siyahlılarda tek hedef 1.Lig yolunda ilk maçı kayıpsız geçip yarı finale iyi başlamak. - KAYSERİ

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