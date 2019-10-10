Sultanların şehrine yakışır karşılama

Edine Belediyesi tarafından Edirne girişine 'Sultanların Şehri Edirne' yazısı konuldu.



Edirne'ye ilk girişte misafirleri Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin karşıladığını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehirdir; Sultanların Şehridir. Edirne köklerini Osmanlı'dan alan ama Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık seviyesinden bir an bile ayrılmayan aydınlık insanların yaşadığı bir kenttir" dedi.



Edirne Belediyesi tarafından Olin Kavşağı'nın karşısındaki 2 bin metrekarelik bir alana 10 metre uzunluğunda 'Sultanların Şehri Edirne' yazısı konuldu. Led ışık sistemi ile ışıklandırılan ve Edirne'nin simgesi lalelerin de yer aldığı tabela büyük beğeni topladı.



Edirne'ye gelen misafirleri ilk olarak Edirne girişine bir süre önce Edirne Belediyesi tarafından konulan ve üzerinde 'Geçmiş Değil Bugün Gibi Yaşıyoruz Hala Seni. Gururla, Özlemle' yazan Atatürk görselinin karşıladığını ifade eden Başkan Gürkan, "Olin Kavşağı'nın karşısındaki 2 bin metrekarelik bir alana 10 metre uzunluğunda yaptırdığımız 'Sultanların Şehri Edirne' yazısıyla da Edirne'ye yakışan karşılama oluşturduk. Edirne'nin simgeleri lalelerin de yer aldığı ve led ışıkla ışıklandırdığımız bu yazı vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı. Edirne; 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahip; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Osmanlı'nın Bursa'dan sonra ikinci başkenti, bir imparatorluk başkenti. İstanbul'u fetheden; İstanbul'u fethederken gönülleri de fetheden Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu kent. Sultanların Şehri; Şehirlerin Sultanı olan Edirne; köklerini asla inkar etmemiş; Cumhuriyet'imizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık seviyesinden bir an bile ayrılmayan bir kenttir. Geçmişini inkar etmeyen; geleceğe umutla bakan aydınlık insanların yaşadığı bir kenttir" dedi.



Gürkan, Kıyık semti girişinde de benzer bir düzenlemenin gerçekleştirileceğini söyledi. - EDİRNE