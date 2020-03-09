Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı - Son Dakika

Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

6 saat önce

Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.

Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı, System.String[]

Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5- 8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda, Siemens'in desteklediği Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü 'Sultans of Türkiye', 'Otonom' ödülüne değer görüldü.

Uluslararası düzeyde, 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı liselerarası, FIRST Robotics Competition'nın (FRC) Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda hem renkli görüntüler hem de büyük rekabet yaşandı.

Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen ve 'Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!' (Infinite Recharge) teması altında 3 gün süren yarışlarda, ilk 6'ya giren takımlar ABD Houston'da 14-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı. Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen "Otonom" ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.

Geçen yıl ABD'de yapılan finallerde 'İlham Veren Mühendislik Ödülü'nü alan "Sultans of Türkiye" ABD'ye doğrudan gitme hakkı kazanmıştı. "Sultans of Türkiye" İstanbul'daki seçmelerden sonra sırasıyla önce 1-4 Nisan'da Los Angeles'taki FRC Orange County Regional yarışmasına oradan da 15-18 Nisan tarihleri arasında Houston'daki büyük finalde boy gösterecek.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini anlatan "Şahit Ol" filmi Pakistan'da vizyona giriyor Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız

Son Dakika Haberleri
19:42 Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
19:40 - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor
19:38 Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek Açıklaması
19:38 Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
19:36 Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]