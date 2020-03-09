"Sultans of Türkiye" yeni robotuyla ilk ödülünü aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı - Son Dakika

"Sultans of Türkiye" yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

7 saat önce

Siemens Türkiye'nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü, ABD'deki yarışlar öncesi ilk sınavında "Otonom" ödülünü kazandı.

Siemens Türkiye'nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü, ABD'deki yarışlar öncesi ilk sınavında "Otonom" ödülünü kazandı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası düzeyde, 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı liselerarası, FIRST Robotics Competition'ın (FRC) Türkiye ayağı 5- 8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda hem renkli görüntüler hem de büyük rekabet yaşandı.

Yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda, Siemens'in desteklediği Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", 'Otonom' ödülüne değer görüldü.

Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen ve 'Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!' (Infinite Recharge) teması altında 3 gün süren yarışlarda, ilk 6'ya giren takımlar ABD Houston'da 14-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen "Otonom" ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.

Geçen yıl ABD'de yapılan finallerde 'İlham Veren Mühendislik Ödülü'nü alan "Sultans of Türkiye" ABD'ye doğrudan gitme hakkı kazanmıştı. "Sultans of Türkiye" İstanbul'daki seçmelerden sonra sırasıyla önce 1-4 Nisan'da Los Angeles'taki FRC Orange County Regional yarışmasına oradan da 15-18 Nisan tarihleri arasında Houston'daki büyük finalde boy gösterecek.

Darüşşafaka, Siemens, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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