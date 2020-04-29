Sultansuyu'nun damızlık boğaları işletmeye para kazandırıyor - Son Dakika
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Sultansuyu'nun damızlık boğaları işletmeye para kazandırıyor

7 saat önce

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesindeki damızlık boğalar, işletmeye para kazandırıyor.

Sultansuyu'nun damızlık boğaları işletmeye para kazandırıyor, System.String[]

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesindeki damızlık boğalar, işletmeye para kazandırıyor.

Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazi üzerinde "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren ve birbirinden değerli safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde ayrıca büyükbaş hayvancılık çalışmaları kapsamında "Yerli Sperma Üretim Projesi" yürütülüyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Döl Kontrol Laboratuvarı'nda görevli veteriner hekim Durmuş Orakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarın Tarım Bakanlığı ve TİGEM Hayvancılık Daire Başkanlığının katkılarıyla 2011'de kurulduğunu hatırlattı.

Laboratuvarda 2012'de "Yerli Sperma Üretim Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Orakçı, farklı cinslerde 16 damızlık boğa ile sperma üretimini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Orakçı, tesisteki damızlık boğaların hem verim hem sağlık açısından belirlenen kriterleri taşıdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Buradaki damızlık boğalar, mavi dil, tüberküloz, brusella gibi 8 farklı hastalıktan aridir. Ayrıca verim özellikleri bakımından kalitelerini ispat etmiştir. Yıllık 1 milyon doz sperma üretim kapasitemiz var. Yetiştiricilere sperma satışına 2015'te başladık. Tükiye'nin her tarafına bayiler vasıtasıyla yerli boğa sperması satmaktayız. Yıllık ortalama 800 bin doz civarında sperma üretiyoruz. Geçen yıl 700 bin dozun üzerinde satışımız oldu. Hedefimiz hem üretim hem de satışta 1 milyon dozu yakalamak."

"Yurt dışına çıkan parayı ülkemizde tutmayı hedefliyoruz"

Orakçı, sadece 2019 yılında dondurulmuş boğa spermasından yaklaşık 3 milyon liralık ciro sağladıklarını belirterek, bu sayede yaklaşık 1,4 milyon doların yurt dışına çıkmasını da engellediklerini ifade etti.

Durmuş Orakçı, yerli sperma satışından önemli gelir elde ettiklerini belirterek, "Bu tesis hem kar ediyor hem de yetiştiricisine kaliteli genetik ulaştırıyor." diye konuştu.

Sperma satışına başladıkları 2015 yılından bu yana yetiştiricilere 4 milyon dozun üzerinde yerli sperma ulaştırdıklarını aktaran Orakçı, daha çok üretim ve satış yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'de kendileri gibi yerli üretim yapan 6 laboratuvarın daha bulunduğunu dile getiren Orakçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 6 laboratuvarda yıllık 2 milyon doz civarında dondurulmuş boğa sperması üretimi yapılıyor. Türkiye'de 15 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan varlığı var. Eğer tohumlama oranlarımız yüzde 80'lere ulaşır ise yaklaşık 11-12 milyon doz civarında da bir spermaya ihtiyaç bulunuyor. Türkiye'nin sperma ihtiyacının büyük bir kısmı Almanya, Kanada, ABD, Hollanda gibi ülkelerden ithalat yoluyla karşılanıyor. İthalata ise yıllık 12 milyon dolar ödüyoruz. Yurt dışına çıkan parayı bir nebze ülkemizde tutabilmek öncelikli hedefimiz. Yetiştiriciye kaliteli damızlıkları ulaştırmak da başka bir önceliğimiz, bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:04 Kaynak: AA


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