Sultansuyu Tarım İşletmesinden et üretimine katkı sağlayacak çalışma

Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Avusturya'dan özel olarak getirilen ve damızlık olarak kullanılacak etçi simental ırkı boğayla kırmızı et sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Akçadağ ilçesinde, 1865'te 27 bin dönüm araziye "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan ve 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletme, 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetini sürdürüyor.

İşletmede, yetiştirilen boğaların yanı sıra Avusturya'dan özel olarak getirilen ve damızlık olarak kullanılması hedeflenen boğayla kırmızı et sektörüne katkı sunulması amaçlanıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde veteriner hekim olarak görev yapan Durmuş Orakçı, AA muhabirine, 2018 yılından bu yana işletmeye Avusturya'dan simental boğa getirmeye başladıklarını söyledi.

Simental boğanın et verim özelliğiyle öne çıktığını aktaran Orakçı, " Türkiye'ye özel bir boğa getirdik. Bu boğanın özelliği etçi özellikleri olmasıdır. Normal verimli hayvanların canlı ağırlık artışları günlük 1 kilogramken bu etçi ırkların canlı ağırlıkları günde 1,5 kilogram olmaktadır. Özelikle yerli ırkların verim özellikleri ve etin kıymetli olduğu dönemlerde bu hayvanlardan yavru alınarak daha karlı yetiştiricilik yapılması sağlanacaktır." dedi.

Orakçı, Avusturya'dan getirdikleri boğadan suni tohumlama yöntemiyle yıllık 20 bin buzağı üretilmesini ön gördüklerini belirtti.

"20 bin hayvanın içerisinden seçilerek geldi"

Boğanın verim özelliklerinin yanı sıra diğer ırklara göre daha sağlıklı olduğunun altını çizen Orakçı, şunları kaydetti:

"Avusturya'da bu konuya bakan partnerimiz var. Bu hayvanlar aşağı yukarı 20 bin hayvanın içerisinden seçilerek gelmiş hayvanlar. Bunların verim özellikleri ispat edilmiştir. 20 bin hayvanın içerisinden 100 hayvan seçtik. Bu 100 hayvandan da eleyerek 21 boğa seçtik bu da onlardan bir tanesi. Türkiye'ye getirerek üretime başladık."