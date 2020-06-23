Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi - Son Dakika

Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi

Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde Yeniköy ve Merkez işletmelerinde toplam 8 bin 346 dekar alanda hububat hasadına başlanıldıYarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile...

Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde Yeniköy ve Merkez işletmelerinde toplam 8 bin 346 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı

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Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkıda bulunuluyor.


Bu yılda toplam 8 bin346 ekili dekar alanda yetişen hububatların hasat mevsimi başladı. Akçadağ Kaymakamı Hulisi Teke, Akçadağ İlçe Müftüsü Fatih Gökçe, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Mustafa Kasap ve işletme çalışanlarının katılımı ile 4 bin 408 dekar alanda arpa, 3 bin 938 dekar alanda yulaf hasadı başladı.


Törende TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'nin bu yılki hasat mevsiminin hayırlı olması dileklerini içeren mesajı okunurken, ilçe müftüsü Fatih Gökçe tarafından yapılan dua sonrası hasat başladı.


İşletme yetkilileri bu yıl verimin yüksek olduğunu ve 3 bin tona yakın arpa ve yulaf hasadının olacağını belirtilirken, ortalama dekar başına kuru tarlada 340, sulu tarlada ise 400 kilo verim elde edileceğini ifade edildi. - MALATYA

Yeniköy, Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi - Son Dakika

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