Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı - Son Dakika

Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.

Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı, System.String[]

Kırıkkale Valisi Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Sulu Mağara tur otobüslerinin de uğrak noktası oldu.

Restorasyon çalışmalarının ardından güzel bir görüntüye bürünen Sulu Mağara, henüz tanıtım faaliyetleri başlamadan ziyaretçi akınına uğruyor.

Mağara, hafta sonları dahil saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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