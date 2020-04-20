Sulu tarımda 2020 yılı hedefi belirlendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'de 16 Nisan'da başlayan sulama sezonunda toplam 43 bin dekar tarım arazisi sulanacağını ve sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 35 milyon 268 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği bildirildi. Kırıkkale'de 16 Nisan'da başlayan sulama sezonun da toplam 43 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı. Sulu tarım sayesinde 2020 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 35 milyon milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.



Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği belirtilen açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" ifadeleri kullanıldı. - KIRIKKALE