Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı - Son Dakika

Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı

01.12.2020 10:44
Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı, System.String[]

Malatya'da sulu tarım dolayısıyla bir yılda ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı sağlandı.

Malatya'da sulu tarım dolayısıyla bir yılda ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve Türkiye tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de sulu tarımda en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. DSİ tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin önem taşıdığı vurgulandı.

MALATYA'DA SULAMADAN EKONOMİYE 720 MİLYON TL

Malatya'da 10 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 25 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Malatya ve ilçelerinde toplam 480 bin 538 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 720 milyon 141 bin TL katkı sağlandı.

(İHA)

Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı
Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı

Devlet Su İşleri, Türkiye, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı - Son Dakika Ekonomi


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