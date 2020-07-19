Suluboya sanatçıları kahve ile resim yaptı - Son Dakika

Suluboya sanatçıları kahve ile resim yaptı

Suluboya sanatçıları düzenlenen atölye etkinliğinde kahve ile resim yaptı.

Suluboya sanatçıları düzenlenen atölye etkinliğinde kahve ile resim yaptı.

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Göztepe'deki Turuncu Art Cafe'de gerçekleştirilen "Kahve ile Suluboya Şenliği" sanatseverleri bir araya getirdi.

Boya olarak sadece kahvenin kullanıldığı workshop çalışmasında manzaradan doğaya farklı çalışmalar ortaya çıktı.

Venüs Sanat Galerisinin sahibi Mücella Balyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat etkinlikleri yapmak için galeriyle aynı binada sanat kafe de açtıklarını söyledi.

Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğin yurt dışında pek çok örneği olduğunu dile getiren Balyemez, "Yurt dışında çok örnekleri olan bir etkinlik. Türkiye'de hiç yapılmıyordu ben de nasıl olacağını görmek adına denemek istedim." diye konuştu.

Balyemez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak fiziki mesafeyi ayarlamak için katılımı 10 kişi ile sınırlandırdıklarını, atölye çalışmasının 2 günde 4 seans olarak yapılacağını kaydetti.

"Kahve kullanması oldukça zor bir malzeme"

Ressam Ercan Paya, suluboya resim yaptığını, atölyelerde ders verdiğini fakat ilk defa kahve ile resim yapmayı denediklerini söyledi.

Lavi tekniği kullandıklarını, tek renkle, tonlamayla ve aynı rengin tonlarıyla çalıştıklarını anlatan Paya, etkinlikte sadece kahve kullanarak bir İstanbul manzarası resmetti.

Ressam Emirhan Murat Ergün ise uzun süredir suluboya ile ilgilendiğini ve eğitmenlik yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kahve basit gibi görünen ama alışmadığınız için kullanması oldukça zor bir malzeme. Bu etkinlik bize kahveyi boya gibi kullanmayı öğretiyor. Aynı zamanda en basit bir malzemeyle dahi resim yapılabileceğini, elinizde boya yokken kahveyle bile içinizdeki resim aşkını ortaya çıkartabileceğinizi gösteren bir etkinlik."

Kahve ile suluboya yaparken kahvenin genelde bal ile karıştırıldığını kıvamlı hale getirip suyla açarak tonlama yapıldığını anlatan Ergün, "Akasya ağacının özünden yapılan Arap zamkı denilen bir malzeme var. Ben de kahveyi biraz koyulaştırdım, yaktım ve içine Arap zamkı koydum. Beklettim, kuruttum ve taş sulu boya şekline getirdim." ifadesini kullandı.

"Kağıdımızı, fırçamızı aldık geldik"

Etkinliğe katılarak kahve ile suluboya çalılan Yasemin Funda Öner ise küçüklüğünden beri resim yaptığını, eğitimini aldıktan sonra daha yoğun çalışmaya başladığını söyledi.

Kahvenin içine karıştırılan balın resme bir pırıltı verdiğini kaydeden Öner, "Güzel, hoş duruyor, suluboyayı andırıyor. Malzemeyi buradan temin ettiler, biz de kağıdımızı, fırçamızı aldık geldik, keyifli bir çalışma yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğin ikinci gününde de ressam Ahmet Öğreten ve Sinan Balta'nın rehberliğinde yapılacak seanslarda kahve ile suluboya çalışmaları yapılmaya devam edecek.

Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluboya sanatçıları kahve ile resim yaptı - Son Dakika
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