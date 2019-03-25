Son Dakika Haberleri: Suludere'den Başkan Adayı Özdoğan'a Ziyaret

Suludere'den Başkan Adayı Özdoğan'a Ziyaret

24 dakika önce

Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası ve Beğendik Mahallesi Sakar, Çağlayan Mevkii Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mükremin Suludere, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Suludere'den Başkan Adayı Özdoğan'a Ziyaret, System.String[]
Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası ve Beğendik Mahallesi Sakar, Çağlayan Mevkii Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mükremin Suludere, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan adayı Özdoğan'ı, Dernek yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Mükremin Suludere, "Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılarımız için geçtiğimiz 5 yılda, Belediye Başkanımız Doğan Ekici ile birlikte güzel çalışmalara imza attı. 31 Martta yapılacak olan seçimlerde ve yeni dönemde yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Özdoğan ise, "Sayın Başkanımıza ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine yapmış olukları nazik ziyaretten ve başarı temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sevdamız Hacılarımız için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ilçemize kazandıracağımız projeler ile hemşerilerimiz daha da müreffeh bir Hacılar'da yaşayacaklar." dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, belediye başkan adayı, Hacılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı CHP'li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suludere'den Başkan Adayı Özdoğan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]