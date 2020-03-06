Sülük avcılarına 221 bin tl ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sülük avcılarına 221 bin tl ceza - Son Dakika

Sülük avcılarına 221 bin tl ceza

14 dakika önce

Sülük avcılarına 221 bin TL cezaKONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 TL ceza kesildi.

Sülük avcılarına 221 bin TL ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üstünler Mahallesinde bulunan sazlık mevkisinde ticari amaçlı yasa dışı sülük avlayan F.B. (32), C.K. (34) ve İ.K.'yı (37) avlamış oldukları sülüklerle birlikte yakalandı. Yakalanıp, bidon içerisine konulan sülükler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak tekrar doğaya bırakıldı. 3 kişiye kişi başı 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 221 bin 241 TL idari para cezası kesildi.

Sülük avcılarına 221 bin tl ceza

Üstünler, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:25 Kaynak: DHA
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