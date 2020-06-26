Sülük avına 147 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Sülük avına 147 bin TL ceza kesildi
Kırklareli'de bulunan bir ormanda yasadışı sülük toplayan 3 şahsa 147 bin 494 TL ceza kesildi.
Kırklareli'de bulunan bir ormanda yasadışı sülük toplayan 3 şahsa 147 bin 494 TL ceza kesildi.
Kırklareli'de bulunan Longoz Ormanlarında yasadışı sülük avının yapıldığı bilgisi üzerine Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ve Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekiplerce yapılan çeşitli inceleme ve araştırmalarda 3 kişinin ticari nedenlerle sülük topladığı tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde şahısların C.A., H.A. ve C.D. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözlatına alınan şüphelilere Kırklareli DKMP ekiplerince 147 bin 494 TL para cezası kesildi. Eele geçirilen binlerce sülük ise doğaya geri bırakıldı.
Şahıslara ait malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:36 Kaynak: İHA
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