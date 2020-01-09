Suluk Belediye Başkanı: Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluk Belediye Başkanı: Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik - Son Dakika

Suluk Belediye Başkanı: Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde yaşam, terörden arındırılmasının ardından normale döndü.

Suluk Belediye Başkanı: Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde yaşam, terörden arındırılmasının ardından normale döndü. Tel Abyad Yerel Meclisi'nce Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik" dedi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde halk, huzur ve güven ortamı içinde yaşamaya başladı. Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali nedeniyle hiçbir hizmet alamayan Suluk halkına, Türkiye sayesinde kamu hizmeti sunuldu. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen faaliyetlerle belde halkı, hizmet almaya başladı. Suluk beldesinde lokanta, eczane, bakkal ve diğer iş yerleri açılırken, terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllar kullanılmayan 40 senelik değirmende de taşlar dönmeye başladı.

Suluk'ta babadan kalma değirmenlerini Türkiye'den temin ettikleri parçalarla yeniden aktif hale getirdiklerini ve hizmet vermeye başladıklarını anlatan İbrahim Mahmud, 'Barış Pınarı Harekatı' ile özgürlüklerine kavuştuklarını belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Tel Abyad Yerel Meclisi tarafından Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed ise PKK/ YPG işgali altındayken, kendilerini ülkelerinde yabancı olarak hissettiklerini dile getirdi. Türkiye sayesinde yeniden yurtlarına döndüklerini ve memleketlerini yönetmeye başladıklarını kaydeden Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik. Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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