Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar

20.06.2022 11:24

Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar Sivas'ta bulunan doğa harikası Sülüklü göle dadanan hırsızlar çevre sakinlerini canından bezdirdi, gölün bulunduğu Tuzlaköyü sakinleri sülüklerin tamamen yok olmasından endişe duyuyor Sivas'ta bulunan doğa harikası Sülüklü...

Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar

Sivas'ta bulunan doğa harikası Sülüklü göle dadanan hırsızlar çevre sakinlerini canından bezdirdi, gölün bulunduğu Tuzlaköyü sakinleri sülüklerin tamamen yok olmasından endişe duyuyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan doğa harikası Sülüklü göle dadanan hırsızlar çevre sakinlerini canından bezdirdi, gölün bulunduğu Tuzlaköyü sakinleri sülüklerin tamamen yok olmasından endişe duyuyor.

Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tuzlagözü köyünde bulunan Sülük göl sülükleri ile adeta şifa dağıtıyor. Doğal güzelliğiyle de vatandaşların uğrak yeri haline gelen göl ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Göl içerisinde bulunan sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Sülükler, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef, kaşıntı ile egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor.

Köy sakinleri şifa amaçlı sülüklü göle gelen vatandaşlara yardımcı olurken, ticaretini yapmak için sülükleri çalanlarda da mücadele veriyor. Köy Muhtarı Kudret Şimşek, izinsiz bir şekilde göle gelip sülükleri ticari amaçla götürenlerden rahatsız olduğunu dile getirerek, gölün koruma altına alınmaması halinde sülüklerin tamamen yok olacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

"Sadece şifa amaçlı gelsinler"

Köy sakinlerinden Harun Kömüşlü, göle sadece şifa arayanların gelmesini isteyerek, "Gölümüzün içerisinde sülükler var. Dışarıdan bu sülükler için geliyorlar ticaret amacıyla toplayıp götürüyorlar. Bizler gelip ihtiyacımız olduğu zaman yakalıyoruz. Ticaret yapanlar kesinlikle gelmesinler, şifa niyetine gelenler gelip birkaç tane yakalasınlar." dedi.

Koruma altına alınmasını istiyoruz

Köy muhtarı Kudret Şimşek, "Bu gölün koruma altına alınmasını istiyoruz. Doğadan gelen bir şey ama yabancılar gelip burada ki sülükleri tutup ticaret amaçlı kullanıyorlar. Köylüler olarak biz onlara karşıyız, şifa niyetine ve doktor tavsiyesiyle gelenlere bizde yardımcı oluruz. Kötü niyetli kişilere karşı çölün çevresini kapatmak istiyoruz. Biz bu sülüklerin şifa amaçlı kullanılmasına karşı değiliz. Yalnız bedava diye alıp götürüp çarşıda pazarda 20-30 liraya satanlara karşıyız. Şifa için gelenler bize gelip bilgi versin biz kendilerine yardımcı olmaya hazınız. Biz bu gölün koruma altına alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi Sivasspor maçlarına ilgi beklenilenin altında oldu Sivasspor maçlarına ilgi beklenilenin altında oldu
Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
11:09 Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor 20 yılın sonunda kapanıyor
10:53 İYİ Parti lideri Akşener, adaylık konusunda vurgu yapan belediye başkanlarına cevap verdi: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:47 Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
10:45 2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı!
10:25 Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim
10:06 Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 11:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sülük hırsızları ile başları dertte, bölgenin korunmasını istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement