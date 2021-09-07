Sülük hırsızları köylüyü canından bezdirdi - Son Dakika

Sülük hırsızları köylüyü canından bezdirdi

Astronomik cezalarda bile Sivas'ın sülüklü gölüne dadanan sülük hırsızlarını yıldırmıyor, köy sakinleri sülünlerin çalınmasından şikayetçi

SİVAS - Astronomik cezalarda bile Sivas'ın sülüklü gölüne dadanan sülük hırsızlarını yıldırmıyor, köy sakinleri sülünlerin çalınmasından şikayetçi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde bulunan Sülük gölü adeta şifa dağıtıyor. Doğal güzelliğiyle de vatandaşların uğrak yeri haline gelen göl ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Göl içerisinde bulunan sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Sülükler, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef, kaşıntı ile egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Ancak son günlerde sülüklü gölün bulunduğu Şerefiye köye sakinleri, sülük hırsızlarından dertli. Koruma altında olan sülükler bilinçsiz vatandaşlar tarafından doğal yaşam alanından koparılıyor. Kimileri ise sülükleri izinsiz alıp ticaretini yapıyor. Şerefiye köyü Muhtarı Doğan Turan ve Jandarma ekipleri sülüklerin çalınmaması için bölgede gözetim yapıyor. Kaçak sülük avcılığının cezası avlanan 100'ün üzerindeki sülük için 50 bin TL'yi buluyor. Ayrıca sülük hırsızlarına biyo çeşitliliğe zarar verdikleri için 80 bin TL civarında ceza da kesiliyor.

" Sülükleri çalıyorlar"

Turan sülüklerin çalınmasından şikayetçi olduklarını belirterek, "Burada Sülük Gölü var, bu gölde yıllardan beri insanların bir yerleri ağrıdıkları zaman gelip bu göle girerek sülüklere bırakıyorlar, sülük pis kanı emiyor. Halk arasında diyorlar ki 'Pis kanı emdi de düzeldim' öyle değil aslında sülük zaten kanı emiyor, insanın vücuduna yapışıyor burada ısırdığı zaman kendi sıvısı var onu salgılıyor iyileştiren o kendi sıvısı. Aklımız yetti yeteli bu göl burada duruyor, çok kirlenmiş. Doğayı Koruma Derneğinden arkadaşları davet ettim geldiler burayı temizlemek için. Ama dediler ki 'Doğayı bozmayın sadece elinizden geldiği kadar temiz tutun. Poşet, çöp gibi şeyler atmayın. Buradan bu pislikler alınırsa doğayı alt üst eder' dediler. Bu gölün içerisinde ördekler var kamışların içerisine yuva yapıyor, kurbağa var, yılan var çok tür hayvan var sülüğün haricinde. Sülükleri de çalıyorlar bayağı" şeklinde konuştu.

Büyük cezası var

Turan kaçak sülük avcılığının cezasının 30 bin TL'den başladığını belirtip, "Göl baya çekildi, yaklaşık 50 metre çekildi. Su bol olursa hayvanlar da rahat ediyor. Sülükler sıcak havada çıkıyor, Temmuz ayından daha erken zamanlarda çıkıyor. Temmuzdan 9'uncu aylara kadar çıkıyor. Gelip ayakkabılarını çıkartıyorlar çıplak ayakla göle giriyorlar sülük gelip yapışıyor. Çalıp götürüp ticaretini yapıyorlar buradan sülükleri götürmesi tabi ki yasak, 30 bin TL'den başlayan cezası var. Ben muhtar olarak ve jandarma ekiplerimiz hep gözetimde elimizden geldiği kadar. Bu göl yağan yağışlardan, karın erimesinden bir de kendi su kaynağı var. 3-4 sene oldu 6 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Yaylası'ndan içme suyu getirdik o su da besliyor burayı. Saatte 1 ton su akıyor günde 24 ton su akıyor.