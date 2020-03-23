'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi

6 saat önce

'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildiNİĞDE'de, 'sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi

NİĞDE'de, 'sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 'Sülük' adı verilen operasyonda, F.Ö., B.Ö., F.Ö. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 mağdur adına hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ile ihtarname ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:29 Kaynak: DHA

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