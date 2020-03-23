'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede - Son Dakika
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'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede

6 saat önce

NİĞDE'de, 'Sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede, System.String[]

NİĞDE'de, 'Sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 'Sülük' adı verilen operasyonda, F.Ö., B.Ö., F.Ö. ve S.Ç.  gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 mağdur adına hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ile ihtarname ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:51 Kaynak: DHA

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