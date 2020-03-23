'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede - Son Dakika

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'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede
6 saat önce
1 KİŞİ TUTUKLANDINiğde'de, tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, eminyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde'de, tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, eminyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler B.Ö. ve Ş.Ç., ev hapsine çarptırılırken, F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:00 Kaynak: DHA
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