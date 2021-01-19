Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum - Son Dakika

Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum

19.01.2021 23:30

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, spor yaptığı sırada bir markanın suluğunu tanıttı. Güzel fenomen, suluğu anlatırken kullandığı "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadeler sosyal medyada dalga konusu oldu.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan güzel fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

KULLANDIĞI İFADELER DALGA KONUSU OLDU

Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken kullandığı ifadeler dalga konusu oldu. Özaslan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum

Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum - Son Dakika Magazin


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