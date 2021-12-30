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SULUKLARIYLA FİDANLARA CAN SUYU, GELECEĞE UMUT VERİYORLAR - Son Dakika

SULUKLARIYLA FİDANLARA CAN SUYU, GELECEĞE UMUT VERİYORLAR

30.12.2021 10:26
SULUKLARIYLA FİDANLARA CAN SUYU, GELECEĞE UMUT VERİYORLAR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde minik eller tohumları ekiyor, fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da fidanlara can suyu veriyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde minik eller tohumları ekiyor, fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da fidanlara can suyu veriyor.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çocuk Serası'nda çocuklar, Doğa Müfettişi projesiyle doğa bilinci ile yetişiyor. Maruldan domatese, tohum ekiminden ağaç dikimine kadar birçok alanda uzmanlar eşliğinde uygulama yapan minik yürekler doğa bilinci ile yetişiyor. Doğa Müfettişleri projesinin ilk uygulandığı yer ise Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine kurulan ve adını taşıyan Kreş ve Gündüz Bakımevi oldu. Doğa gönüllüsü herkesin katılabileceği projede, kreş öğrencileri düzenli olarak çocuk serasında eğitim görüyor. Çocuk Serası ve Doğa Müfettişleri projesiyle, doğa bilinci ile dolu bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Üretken belediyeciliğin her anlamda uygulandığı bir belediye anlayışla hareket ediyoruz. Şu anda on bir dönümlük bir alanda belediyemizin ihtiyacı olan tüm bitkileri burada üretiyoruz. Çocuklarımıza doğa sevgisi, vatan sevgisi, orman sevgisi ve ağaç sevgisini de onların beyinlerine nakşetmek adına şuan çocuklarımızla birlikte çocuk serasındayız dedi.

Gelecek nesillerin tarım ürünlerini manavda öğrenmeyeceğini, ürünleri yetiştirerek öğrenmelerini hedefledikleri vurgulayan Başkan Tollu, Çocuklarımızın sadece ürünleri manavda ya da evde, mutfakta görmeleri değil de bunu yetiştirmelerini de aynı zamanda sağlıyoruz. Malum bölgemiz tarım bölgesi, tarım bölgesinde çocuklarımızı da tarımla iç içe, doğayla iç içe bulundurmak adına böyle bir düşünceyi uyguluyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor. Özellikle çocuklarımıza temiz bir çevrede yaşamalarının gereği olan onları bilinçlendirme gayretimiz var. Ormanların ne kadar önemli olduğunu, bitkilerin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza öğretmeye gayret ediyoruz. Tohumdan üretime kadar çocuklarımızla birlikte bunu biz gözlemleyeceğiz ve çocuklarımıza tarımın ülkemiz adına, dünya adına, gelecek adına ne kadar önemli olduğunu da çocuklarımızla birlikte en güzel şekilde yaşayarak müşahede etmiş olacağız diye konuştu.

Öte yandan Doğa Müfettişi projesine dahil olmak isteyenler Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile irtibat kurabiliyor.

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Erdemli Belediyesi, Tohum, Tarım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SULUKLARIYLA FİDANLARA CAN SUYU, GELECEĞE UMUT VERİYORLAR - Son Dakika
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