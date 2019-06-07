Son Dakika Haberleri: "Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor
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"Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor

1 saat önce

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Murat Dağı'nın eteklerindeki "Sülüklü Göl" doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

SONER KILINÇ - Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Murat Dağı'nın eteklerindeki "Sülüklü Göl" doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Uşak'ın Banaz ilçesi sınırları içinde bulunan ve adını yaz aylarında köylülerin topladığı sülüklerden alan göl, bahar aylarında bünyesinde barındırdığı yeşilin tonlarıyla adeta büyülüyor.
Murat Dağı eteklerinde 1480 metre yüksekliğinde ve üzeri su bitkileri ile kaplı göl, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor.
Zorlu yolculuğun ardından ulaşılabilen Sülüklü Göl, her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini bölgeye davet ediyor.
"Doğal güzellikleri ve zengin hayvan çeşitliliğine sahip"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip gölün doğal güzellikleri yanı sıra zengin hayvan çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.
Özellikle yaz aylarında su bulmak için çok sayıda yaban hayvanının bölgeye geldiğini belirten Tekin, gölün özellikle bahar aylarında görsel şölen sunduğunu dile getirdi.
Az bilinen ve koruma altındaki alanlardan olan gölün doğaseverler tarafından keşfedilmeyi beklediğini ifade eden Tekin, ziyaretçilerin göl ve çevresindeki doğal yaşama zarar vermemesini istedi.
Dağcılar için bulunmaz bir rota
Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (UDOSK) Başkanı Sadi Yalgın ise göl ve çevresinin dağcılar için önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.
Kozviran köyü yakınlarından yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüşle göle ulaşıldığını anlatan Yalgın, "Göl yakınlarında su kaynakları ve kamp alanları mevcut. Çok bakir ve sakin bir bölge. Orta sertlikte bir yürüyüş rotası diyebiliriz. Her mevsim bölgeye yürüyüş gerçekleştirilebilir. Dağcılar için bulunmaz bir rota. Alternatif yürüyüş yolları ile bölgeye gidenler hoş vakit geçirebiliyor." dedi.
Gölden toplanan sülüklerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında uygulandığını anımsatan Yalgın, doğaseverleri bölgeye davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Uşak, Murat Dağı, Sülüklü, Güncel
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