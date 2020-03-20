Suluova Akdağlılar Derneği üyelerinden "evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova Akdağlılar Derneği üyelerinden 'evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

Suluova Akdağlılar Derneği üyelerinden "evde kal" çağrısına destek

6 saat önce

Suluova Akdağlılar Derneği Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Suluova Akdağlılar Derneği üyelerinden

Suluova Akdağlılar Derneği Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Dernek Başkanı Yılmaz Keten, hazırladıkları sosyal mesaj içeren video aracılığıyla toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Devlet ve millet için evde kalınmasının önem taşıdığına işaret eden Keten, "Gönül bağını kesmeyelim ama bir süre çevremiz ile iletişimi, ulaşımı keselim. Koronavirüse karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızla iletişime geçerek video hazırladık. Lütfen sağlığımız, geleceğimiz, memleketimiz ve milletimiz için evimizde kalalım." dedi.

Virüsün asla insanlardan güçlü olmadığına dikkati çeken Keten, şunları kaydetti:

"Hijyenimize, temizliğimize, çevremize dikkat edersek bulaşı kesinlikle azalır. Unutmayalım, hepimiz aynı anda hastanelere gelirsek tedavi olma şansımız azalır. Sokağa çıktığımızda kurduğumuz iletişime ve yaklaşıma dikkat edelim. Evimize asla bu mikrobu götürmeyelim. Düşman kuşatması altındaki kaleler gibi evlerimizi sağlam ve hijyenik tutalım."

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:38 Kaynak: AA

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