Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti

08.07.2022 11:25
Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Hayvan pazarında alıcı ve satıcılarla görüşen Üçok, herkese hayırlı bayramlar diledi.

Zabıta ekipleri başta olmak üzere belediyenin bütün birimlerinin Kurban Bayramı öncesinde seferber olduğunu dile getiren Üçok, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Gerekli bütün tedbirleri belediye olarak aldık. Yeni hayvan pazarımızda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını satıyor, alıcı vatandaşlarımızda diledikleri gibi alabiliyor." dedi.

Üçok, önümüzdeki günlerde sosyal donatıların da ekleneceği canlı hayvan pazarında tuvalet, idari bina ve otoparkın bulunduğu alanın bayram boyunca açık olacağı sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Karaköprü zabıtadan bayram öncesi denetim Karaköprü zabıtadan bayram öncesi denetim Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Fatih Üçok, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 11:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement