Zabıta ekipleri başta olmak üzere belediyenin bütün birimlerinin Kurban Bayramı öncesinde seferber olduğunu dile getiren Üçok, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Gerekli bütün tedbirleri belediye olarak aldık. Yeni hayvan pazarımızda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını satıyor, alıcı vatandaşlarımızda diledikleri gibi alabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika

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